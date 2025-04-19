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الليطاني تزيل منشآت مخالفة على ضفاف النهر على نفقة أصحابها

منذ 39 دقيقة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنّها باشرت بإزالة التعدّيات على نفقة صاحب العلاقة، وذلك بموجب إشارة القضاء المختصّ وبمؤازرة القوى الأمنية، التزاماً منها بتطبيق القوانين المرعية لا سيّما قانون المياه رقم 192/2020 وقانون الأملاك العمومية، وتأكيداً على أنّ أيّ إشغال غير قانوني للأملاك النهرية سيُواجَه بإجراءات فورية رادعة.

وجاء ذلك في إطار مهامها القانونية في حماية الأملاك العمومية المائية، وبناءً على الشكوى المقدّمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حقّ المدعو ي.ع لقيامه بالتعدّي على مجرى نهر الليطاني عبر إنشاء سدّ من الباطون المسلّح وبعض الإنشاءات ضمن العقارين رقم 2 و3 في منطقة الحريمة الصغرى – قضاء البقاع الغربيّ، ما أدّى إلى إعاقة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحّي من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

وجدّدت المصلحة تأكيدها ألّا تساهل في التعدّي على الموارد المائية، وأنّها ستواصل عملها في صون الملك العام النهري وضمان حسن تنفيذ المشاريع العامّة ذات الصلة بالصرف الصحّي وحماية البيئة.

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