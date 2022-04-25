المتعاقدون يطالبون بمستحقّات الفصل الثاني

توجّه حراك المتعاقدين الى وزير التربية والتعليم العالي متسائلًا: “أين مستحقات الفصل الثاني، أو بالأحرى ما بقي لنا من ساعات في هذا الفصل؟ نحن الآن في آواخر شهر نيسان، أي أن الثانويات والمدارس أرسلت جداولها إليكم من شهر، فأين أصبحت؟ لمَ لم تنجز وتحول إلى وزارة المالية؟ أين وزارة التربية من كل ذلك ومن حقوق المعلمين، متعاقدين كانوا أم بالملاك؟ فلو أعطيت لما أضرب هذا المعلم عن التعليم”.

واعتبر الحراك في بيان أنّ “وزارة التربية تتحمل المسؤولية، ومعها أيضا وزارة المالية والحكومة، لأنهم يقفون متفرجين على اضرابات دمرت التعليم الرسمي ولا يحركون ساكنا”، لافتًا الى انه “من المؤكد أننا مع الحقوق فهناك من يضرب لأنه لا يملك أجرة تنقله، لكننا في الوقت نفسه ندين ما يقوم به قسم من المعلمين الذين يضربون بالرسمي ويقبضون اضراباتهم ثم يذهبون للتدريس في الخاص فيقبضون من الخاص ثم يقبضون من احزابهم، ثم ينظرون علينا بالقيم والدين والوطنية والأخلاق. كما ندين تحول رابطة الثانوي الى رابطة لتنسيق الاضرابات، فصارت رابطة خاضعة لتيارات السلطة تأمرها بتنفيذ مخططاتها”.

الى ذلك، طالب حراك المتعاقدين وزير التربية بضرورة “حسم دفع مستحقات الفصل الثاني وإرسالها إلى وزارة المالية ليقبض المتعاقد قبل العيد مثل غيره، كذلك حسم بيانات بدل النقل والإسراع في دفعها، وحسم جداول الحوافز عن شهري شباط وآذار للمتعاقدين والملاك والمستعان بهم والاجراء كافة وإرسالها إلى المصرف وليس ارسال جداول عدد قليل من المتعاقدين كما حصل نهار الخميس”.

كما توجه الى بعض المدرسين في الملاك قائلًا: “حقكم مقدس لكن خذوه من وزارة التربية ووزارة المالية والحكومة وليس من ساعات المتعاقدين والطلاب. أما أن تضربوا وتذهبوا للتعليم بالخاص وتقبضوا من الرسمي والخاص، بالإضافة إلى دعم الاحزاب لكم ماديا، فهذا لم يعد مقبولا بعد اليوم”.