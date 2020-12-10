المجذوب: إذا سقط القطاع التربوي سقط لبنان

أوضح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن جهاز الإرشاد والتوجيه الذي تلقى على عاتقه مهام كبيرة ومتنوعة، يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة لبنان ويعمل على رفع قدرات ومهارات المدرسة الرسمية، تربويا وصحيا ونفسيا، إضافة إلى العناية بالتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية، عبر المدارس الدامجة. تم بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمتابعة دورات تمكين باللغة الفرنسية لجميع المرشدين. ومن ثم تم إعطاء أرصدة جامعية لمئتي مرشدة ومرشد باللغة الفرنسية والرياضيات وعلوم الحياة والكيمياء والفيزياء، وهي المواد التي يتم تدريسها بالفرنسية.

وقال: “شمل البرنامج أيضا شراء مستلزمات رقمية ومجموعات ومراجع ووسائل تربوية وألعابا تربوية للحلقة الأولى الأساسية، تغطي نحو ثلاثمائة مدرسة رسمية في المناطق اللبنانية كافة”.

وشكر المجذوب، خلال حفل تخرج 200 من المرشدين في جهاز الإرشاد والتوجيه في المديرية العامة للتربية (DOPs) في إطار مشروع “تعزيز تعلم وتعليم الفرنكوفونية في لبنان” في جامعة القديس يوسف، منظمة اليونيسكو ومكتبها الإقليمي على التعاون والدعم لجعل هذا اليوم واقعا وإنجازا، سوف نرى نتائجه خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

وشكر صندوق التعليم على الإحاطة بهذا التوجه، والمساهمة في تمكين أفراد الهيئة التعليمية، لتحسين نوعية التعليم.

وختم: “والشكر ايضا لسهر مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري على راحة جهازها وافراده، وتفاني فريق هذا الجهاز في سبيل رفعة التربية في لبنان، وآمل ان أتمكن من ايفاء جزء يسير من تضحياتكم. وأتمنى منكم الوقوف الى جانب الوزارة لدعم القطاع التربوي، فإذا سقط هذا القطاع سقط لبنان، لذلك يجب ان نكون يدا واحدة في سبيل البلد، فأنتم كمربين الرهان والأمل وبكم ينهض لبنان”.