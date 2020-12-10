المجذوب رداً على بو صعب: بكرا الناس بيتذكّروني وزير تربية سابق

رد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على الوزير السابق الياس بو صعب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: بكرا الناس بيتذكّروني وزير تربية سابق. بس اكيد مش متل غيري سابق عصري بالكذب والاختراع”.

في السياق، اعتبر الوزير السابق الياس بو صعب أن “​سياسة​ الدعم السابقة خاطئة، فالسلة الغذائية شملت 300 صنف، وهناك مواد بالسلة لا تعد أولية، وموضوع الدعم يحتاج الى إعادة نظر، فعندما كنا ندعم ​الدواء​، كان بعض تجار ​الأدوية​ يستوردونها بالسعر المدعوم، ثم يوردون نفس الأدوية بالسعر الطبيعي، وعندما ضبطها ​مصرف لبنان​ وفّر 50 مليون ​دولار​”.

وعن وعد ​وزير التربية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​ بإعطاء كل تلميذ مبلغ مليون ليرة لبنانية، مشيرا الى أنه “من السهل العمل الشعبوي، فعندما يعد الوزير بإعطاء كل طفل مليون ليرة، أي مسؤول يعرف أن كلفتها تساوي قيمة السلسلة، ولا مصدر للمال للتمويل، وما حصل أن المعنيين استدعوا حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، الذي قال لهم بأن هذه الآلية قابلة للتطبيق، ولكنهم استعجلوا الإعلان عن الفكرة، قبل أن يعرفوا أن هذا القرار لا ينفذ الا ب​الموازنة​ الموجودة، أو عبر قانون في ​المجلس النيابي​”.