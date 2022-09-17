السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو يعلن رفع الاضراب

منذ 14 دقيقة
اوجيروا

اوجيروا

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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو، رفع الاضراب، ودعا الموظفين الى معالجة الاعطال والشكاوى التي تراكمت اثناء فترة التوقف عن العمل، بعدما وقع رئيس الجمهورية المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في الهيئة.

وجاء في بيان المجلس التنفيذي ما يلي: “بعدما وقع فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في هيئة أوجيرو، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة هيئة أوجيرو بالشكر إلى كل من: فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الحكومة، معالي وزير الاتصالات، المديرون العامون في وزارة الاتصالات، الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو، أعضاء مجلس الإدارة، الاتحاد العمالي العام وكل من ساهم في الوصول إلى هذه الخاتمه السعيدة على الجهود التي بذلوها لتحقيق ذلك،

وعليه، يعلن المجلس التنفيذي للنقابة رفع الاضراب ويدعو الزملاء الى بذل الجهد الأقصى لمعالجة الاعطال والشكاوى التي تراكمت أثناء فترة التوقف عن العمل”.

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