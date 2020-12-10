المحافظ نهرا يصدر قراراً بعزل بلدة كفردلاقوس

اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بـ”عزل بلدة كفردلاقوس (بيت البايع) – قضاء زغرتا، إثر تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وجاء في نص القرار ما يلي:

– المادة الأولى:

تعزل بلدة كفردلاقوس – قضاء زغرتا، وتقفل اقفالا تاما لمدة اسبوع من تاريخه، بعد ارتفاع اعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن النطاق البلدي، ليصار الى أخذ العينات من سكان البلدة والمخالطين، واجراء الفحوص اللازمة وضبط انتشار الوباء. وتلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.

– المادة الثانية:

تستثنى حصرا من قرار الاقفال المؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات – صيدليات – مستوصفات) والأفران ومستودعات توزيع المحروقات والغاز. اما محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبرماركات فتقفل من الساعة السابعة مساء لغاية السادسة صباحا، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ، والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.

– المادة الثالثة:

تكلف بلدية كفردلاقوس التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والزام المواطنين والمقيمين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط، وعدم مغادرة المنازل الا في حالات الضرورة القصوى، والزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل، لحين التأكد من انحسار الوباء وتماثل المصابين للشفاء وعودة الحياة الى طبيعتها.

– المادة الرابعة:

تكلف قوى الأمن الداخلي التنسيق مع بلدية كفردلاقوس لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محاضر وقف الأصول.

– المادة الخامسة:

يعمل بهذا القرار فور صدوره”.