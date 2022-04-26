المديرية العامة للأحوال الشخصية: قوائم المغتربين باتت متاحة

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية، أنّه “بعدما أصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 7 نيسان القرار رقم 325 الرامي إلى تحديد اقلام الاقتراع للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، وذلك بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وحيث أنّ هذا القرار تضمن مراكز الاقتراع لهؤلاء الناخبين في كل بلد مع أرقامهم التسلسلية، التي تسمح لكل ناخب لبناني في الخارج بمعرفة في اي مركز وقلم يقترع فيه”.

وتابعت في بيان: “بعد أن تمّ ايداع وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التنسيق معها، نسخة عن قوائم الناخبين التي تحمل الارقام التسلسلية في كل بلد، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات، فإنّ المديرية العامة للاحوال الشخصية تعلن أنّه بات لأيّ كان الحصول على قوائم الناخبين للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في البلدان الـ58 التي سيجري الاقتراع فيها وذلك بواسطة قرص مدمج ولقاء بدل مالي بقيمة 70 ألف ليرة لبنانية يستوفى بطوابع مالية”.