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المرتضى: الاتّفاق السعودي الإيراني "نعمة".. وانعكاساته على لبنان مهمّة جدًا

منذ 29 ثانية
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى

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أوضح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، خلال لقائه وفدًا من نقابة محرّري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، أنّ الموقف الأميركي – الأوروبي من أزمة النازحين السوريين يشي برفض إعادة هؤلاء إلى بلادهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع اللبناني، وأنّ هذا الموقف المتزامن مع حصارٍ مطبقٍ على لبنان واللبنانيين والمترافق مع حملةٍ إعلامية مأجورة ومسعورة تضخّ اليأس والقنوط لا سيما في نفوس المسيحيين لحملهم على الهجرة، إنما يرمي إلى إحداث تغييرات ديمغرافية قد تُفضي إذا ما تحقّقت إلى القضاء على السبب الموجب لوجود الكيان اللبناني ومن ثم على إمكانية هذا الكيان للصمود والبقاء.

وبالنسبة إلى الوضع الإقليمي، اعتبر المرتضى أن الاتفاق الذي جرى مؤخّرًا في الصين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران هو نعمةٌ تيسّرت وصموده مرتبطٌ بتنفيذه سريعًا. أما انعاكاساته الإيجابية على لبنان فهي مهمّة جدًا، وتبشّر بأنّه سوف يستعيد تفاعله الإيجابي مع جميع أشقائه العرب على قاعدتي الندّية والحرص المتبادل.

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