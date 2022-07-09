السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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المرتضى التقى المستشار الثقافي لاتحاد بلديات جزين.. وهذا ما طلبه الأخير

منذ 5 دقائق
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم المستشار الثقافي لاتحاد بلديات جزين الفنان التشكيلي غسان محفوظ الذي تمنى على الوزير رعاية معرض الفنون التشكيلية المزمع إقامته في أيلول المقبل في جزين، كما تناول اللقاء التحضيرات التي يقوم بها محفوظ لمعرض “اغادير الدولي للفن المعاصر في المغرب، بصفته المنسق الرسمي للمعرض واختيار نخبة من الفنانين التشكيليين اللبنانيين للمشاركة والانضمام الى زميلات وزملاء من دول العالم لعرض اعمالهم وتبادل الخبرات.

كما، اطلع الوزير المرتضى من محفوظ على آلية عمل محترف ومعهد محفوظيات للفنون الذي يشرف عليه الاخير، آملا من الوزير القيام بجولة للمحترف في اقرب فرصة ممكنة.

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