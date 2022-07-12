المرشدية العامة للسجون اختتمت رياضتها الروحية السنوية

عقدت المرشدية العامة للسجون في لبنان- إقليم محافظتي الشمال وعكار الخلوة الروحية السنوية، في دير مار يوسف للآباء اللعازاريين مجدليا- زغرتا مع رئيس دير مار يوسف للآباء اللعازاريين والمرشد الإقليمي الجديد المريض الأب طوني فياض اللعازاري.

بداية، وصول الأعضاء كافة، ثم صلاة الصباح، وأعطى الأب فياض موضوعا روحيا مميزا، بعده بدأت المناقشة والأسئلة حول الموضوع، ثم إحتفل الأب فياض بالقداس الإلهي على نية جميع أعضاء المرشدية في كنيسة الدير الأثرية.

بعد القداس إستراحة قصيرة، أستضاف الأب فياض جميع الحاضرين إلى وليمة الغداء على مائدة المحبة في الدير. عقب الغداء إجتماع مطول طرح فيه مواضيع أساسية عدة تهم السجين روحيا، إجتماعيا وإنسانيا، ووضع الأب فياض أعضاء المرشدية في أجواء جولته التفقدية على السجون في محافظتي الشمال وعكار، خصوصا لسجن حلبا والإطلاع على أوضاع السجناء والزيارة الأخيرة لسجن البترون والزيارة القادمة إلى سجن أميون- الكورة بعد ترميمه وفتحه مجددا، وستشمل الزيارات التفقدية السجون كافة، بناء لتوجهيات الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون في لبنان، ورئيسها المرشد العام الأب جان مورا وبركة رئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان والمشرف على العدالة في المحاكم الروحية المطران مارون العمار.

وأخيرا اخذت صورة رسمية للمشاركين بالخلوة الروحية.