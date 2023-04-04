المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية يفكّون إضرابهم

حرصًا على المصلحة العامة وإفساحًا في المجال أمام المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة، أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية فكّ الإضراب اعتبارًا من صباح الخميس 6 نيسان 2023، على أن يقتصر العمل والجلسات في اليوم المذكور على الحالات المتعلقة بالموقوفين والمهل والقضايا المستعجلة.

وكان المساعدون القضائيون قد أعلنوا الإضراب أسبوعًا، من صباح الإثنين 3/4/2023 حتى صباح الإثنين 10/4/2024، وقالوا في بيان إنّهم “عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظرًا لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات بحيث أن رواتبنا الشهر الحالي بمعظمنا لا تتجاوز الخمسين دولارًا شهريًا، عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية، قرّرنا الإضراب أسبوعًا، على أن ينظر بالمقتضى في حينه بحسب التطوّرات، وفي القضايا المرتبطة بمهل سيتواجد موظفان في قصر العدل لاستقبالها، أحدهما للمدني والآخر للجزائي”.