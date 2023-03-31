المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية يُعلنون الإضراب!

أعلن المساعدون القضائيون في قصر العدل في النبطية الإضراب أسبوعًا.

وقالوا في بيان: “إن المساعدين القضائيين عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظرًا لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات بحيث أن رواتبنا الشهر الحالي بمعظمنا لا تتجاوز الخمسين دولارًا شهريًا عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية، قررنا الإضراب أسبوعًا يبدأ من صباح الإثنين 3/4/2023 حتى صباح الإثنين 10/4/2024، على أن ينظر بالمقتضى في حينه بحسب التطورات، وفي القضايا المرتبطة بمهل سيتواجد موظفان في قصر العدل لاستقبالها، أحدهما للمدني والآخر للجزائي”.