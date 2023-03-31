الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية يُعلنون الإضراب!

منذ 16 دقيقة
قضاء - تعبيرية

قضاء - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن المساعدون القضائيون في قصر العدل في النبطية الإضراب أسبوعًا.

وقالوا في بيان: “إن المساعدين القضائيين عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظرًا لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات بحيث أن رواتبنا الشهر الحالي بمعظمنا لا تتجاوز الخمسين دولارًا شهريًا عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية، قررنا الإضراب أسبوعًا يبدأ من صباح الإثنين 3/4/2023 حتى صباح الإثنين 10/4/2024، على أن ينظر بالمقتضى في حينه بحسب التطورات، وفي القضايا المرتبطة بمهل سيتواجد موظفان في قصر العدل لاستقبالها، أحدهما للمدني والآخر للجزائي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟
    طقس لبنان
    بعد موجة الصقيع.. كتل هوائيّة حارة بانتظارنا
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: هناك من يضع العراقيل في وجه الانتخابات البلدية

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام