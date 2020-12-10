استمع لاذاعتنا

المستلزمات الطبية… تحذير من كارثة مُحتملة!

منذ 39 ثانية
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 10:14 صباحًا
المستلزمات الطبية

المستلزمات الطبية

A A A
طباعة المقال

أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أن “اجتماع النقابة أمس مع نائب حاكم مصرف لبنان بدأ في خلاله الحديث عن ترشيد الدعم على المستلزمات الطبية التي تُعدّ أصعب من الدواء لأنها مستوردة مئة في المئة من الخارج”، كاشفة عن “اجتماع آخر يُعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة للبحث في جداول المستلزمات الطبية لوضع أسس الاستيراد في المستقبل لضمان التحاويل المالية اللازمة”.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكدت “السعي الى تفادي تحميل المواطن عبء فرق الدولار الإضافي في حال رفع الدعم أو تقليصه”، محذّرةً من “مغبة استمرار حجز أموال مستوردي المستلزمات الطبية في المصارف، الأمر الذي سيؤدّي إلى توقف المورّدين عن إرسال المستلزمات الطبية، ما يُنذر بكارثة محتملة لأن في لبنان لا صناعة بديلة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب بلال عبد الله
    عبدالله: ندفع شعب لبنان للموت والجوع لحيازة الثلث المعطل
    كورونا
    ثلاث إصابات بكورونا بين المدرسين في ثانوية البزري صيدا
    فراس الابيض
    الأبيض: التعافي من الوضع الحالي سيتطلب أكثر من لقاح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كهف هانغ سون دونغ
    اكتُشف صدفة ويحوي غابتين.. صور عجيبة من داخل أكبر كهف في العالم
    البريطانية مارغريت كينان أثناء عملية التطعيم
    كورونا
    شاهد..أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا
    الطفلة جودي ودعت والديها للمرة الاخيرة
    الطفلة جودي ودعت والديها للمرة الاخيرة