المصارف تقرر إغلاق مقراتها الأسبوع المقبل... إليكم التفاصيل

أكدت وكالة رويترز أن المصارف اللبنانية تقرر إغلاق مقراتها الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام.

وكانت اشتدّت أزمة احتجاز الودائع بعد 3 سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، حتى “انفجرت” اليوم باقتحام مصرفَين في الغازية والطريق الجديدة، بفارق ساعات قليلة.

وصباح اليوم، دخل المودع محمد قرقماز مع نجله إلى “بنك بيبلوس” في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، مهدّداً بحرق الفرع في حال لم يتم اعطائه وديعته، وفق ما أفاد مصدر في “جمعية المودعين” لـ”النهار”.

وسادت حالة من الفوضى داخل الفرع حيث تم احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع. وتمكن قرقماز من الحصول على مبلغ قدره 19,200 دولار من وديعته وجرى تسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار، ومن ثمّ سلّم ونجله نفسيهما إلى القوى الأمنية.

ومنذ بعض الوقت، أقدم مودع آخر على اقتحام مصرف “لبنان والمهجر” في الطريق الجديدة بقوّة السلاح مطالباً بالحصول على وديعته.

كما وانه اقتحم مودع بنك لبنان والخليج – الرملة البيضاء هو ج.س. وتبلغ وديعته 50 الف دولار وهو يحمل “جفت صيد”.