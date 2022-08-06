المصارف مستمرة في إضرابها الإثنين

أفادت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن جمعية المصارف لا تزال ماضية في قرار الإضراب اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أن “إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة “الاعتماد المصرفي” طارق خليفة لن يثنيها عن الإضراب، لأن هذه القضية لم تكن المطلب الوحيد لجمعية المصارف، وبالتالي لن تكون المصارف مكسر عصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على الصعد كافة، والتي تتطلب من المسؤولين تحمٌل مسؤولياتهم كاملة لإنقاذ لبنان وشعبه”.

وكشفت المصادر أن قرار تعليق الإضراب أو عدمه، ستنظر به الجمعية العمومية للمصارف المقررة يوم الأربعاء 10 آب الحالي.