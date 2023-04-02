الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
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المطران ضاهر: لحوار بنّاء وسياسة واضحة تُنقذ البلد

منذ 6 دقائق
أحد الشعانين في الميناء

أحد الشعانين في الميناء

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أمل رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، من المسؤولين الدعوة إلى الحوار الصادق والبنّاء المبني على المحبة، ومن ثم عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لتعود المؤسسات الرسميّة إلى العمل الفعلي وانتظام الإدارات والوزارات بشكل يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.

كما تمنى خلال قداس أحد الشعانين في كنيسة سيدة البشارة في مدينة الميناء، أن يضع المعنيون سياسة واضحة شفافة لإنقاذ البلد من الأزمة التي يمرّ بها، بخاصة الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية”.

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