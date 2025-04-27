المطران عودة: مدعوون للثبات في الإيمان والرجاء والمحبة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.

وبعد الإنجيل، ألقى عظة قال فيها: “نقرأ في الأحد الأول بعد القيامة، الذي نحيي فيه ذكرى الرسول توما، أن المسيح ظهر للتلاميذ عشية قيامته، وكان توما غائبًا خوفًا من اليهود. وعندما عاد وأخبره التلاميذ أنهم رأوه حيًا، لم يصدقهم، بل شك في قيامة المسيح. وكان توما أحد الإثني عشر. لكن الإله الحسن التدبير اعتنى به وأشفق عليه، ودبّر تدبيرًا أعظم لتثبيت حقيقة القيامة في نفوس المؤمنين، إذ تركه ثمانية أيام ليزداد شوقه، فكان بتشكيكه سببًا في ترسيخ الإيمان العميق بالقيامة لدى الجميع”.

وختم قائلاً: “بموته وقيامته، خلصنا المسيح من سلطان الموت، ودعانا إلى السير في الطريق الذي رسمه لنا، المبني على المحبة والتواضع والتضحية. هذا الطريق ليس سهلاً ولا مقبولًا من الجميع، «لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة» (يو 3: 20-21). لذلك نحن مدعوون إلى الثبات في الإيمان والرجاء والمحبة، لننال الحياة باسمه، حياة أبدية في الرب، لا حياة فانية كحياة هذا العالم”.