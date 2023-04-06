المفتي دريان: لتنفيذ القرارات الدوليّة التي تحفظ حقوق الفلسطينيّين

وصف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى “بالإرهاب الموصوف”، وقال في بيان: “الإدانة والاستنكار والشجب والتنديد بما يقوم به العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى لم يعد يجدي نفعًا، انطلاقًا من ذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم وبإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، ومحاسبة كل معتد على المسجد الأقصى والمعتكفين والمرابطين فيه، وإلا سنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان والمحرمات من المغتصبين الإسرائيليين الذين يستبيحون فلسطين وأهلها”.

وأضاف:” الإجرام الذي يمارسه العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى تخطى كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية وهو تحد لا مثيل له واستفزاز خطير، ومقاومة الفلسطينيين للعدوان الغاشم عليهم داخل أماكن عبادتهم هو فرض عين وواجب شرعي، وزوال الاحتلال الصهيوني لفلسطين آت لا محال بإذن الله”.

ودعا المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى إلى “الصمود والتصدي لهذا العدوان الإجرامي السافر، واحتساب صبرهم ومقاومتهم للعدو الإسرائيلي جهادًا في سبيل الله”.

وطالب المفتي دريان الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة الصديقة بمناصرة الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه ومقدساته المستهدفة من الكيان الصهيوني في فلسطين.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية تعميمًا على جميع خطباء المساجد في لبنان لتخصيص خطبة الجمعة يوم غد للحديث عن انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين جريمة نكراء لا يجوز أن تمر من دون عقاب، والتركيز على أن العدو الإسرائيلي هو مجرم ومناصرة الأشقاء في فلسطين وبخاصة المعتكفين في المسجد الأقصى وما حوله في القدس الشريف بالدعاء لهم ونصرتهم على عدوهم.