المفتي سوسان استنكر الاعتداء على المدافن المارونية في صيدا

أدلى سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بالبيان التالي:

في هذا الشهر الكريم الذي تلتقي فيه” القلوب المؤمنة على الرحمة والمحبة والإحسان. في هذه الأيام، وأمام الحدث الذي نستنكره بشدة وهو الاعتداء على المدافن المارونية في صيدا لأن للأموات حرمة . فإن هذا الاعتداء يجعلنا نؤكد على وحدة الصف وعلى العيش الواحد وعلى نبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية .

سنبقى صامدين بوجه كل هذه الأعمال المدانة والمستنكرة . وان صيدا ستبقى مدينة العيش المشترك ومدينة الوفاق الوطني ومدينة المحبة..

صيدا التي مرت بظروف صعبة كثيرة بقيت على قيمها وعلى ثوابتها وعلى مبادئها .. وستظل أصوات أجراس الكنائس تحاكي صدى آذان المساجد في هذه المدينة التي تفتح قلبها وصدرها للجميع وتستقبل الجميع وتدعو الى قيام لبنان الواحد الموحد في أرضه وشعبه ومؤسساته.

لقد آن الأوان لأن يذهب جميع المسؤولين في هذا البلد الى انتخاب رئيس جمهورية والى تأليف حكومة تستطيع ان تنهض بهذا البلد وتعيد البسمة على وجوه أبنائه.

انه رمضان هذا الشهر الكريم المبارك يلتقي مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية ليؤكدا معنى المحبة ومعنى الرحمة ومعنى التسامح ومعنى الكرامة، كرامة الإنسان في أرضه وفي وطنه”.