الأحد 10 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفتي سوسان استنكر الاعتداء على المدافن المارونية في صيدا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2023 12:10 صباحًا
المفتي سوسان

المفتي سوسان

A A A
طباعة المقال

أدلى سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بالبيان التالي:

في هذا الشهر الكريم الذي تلتقي فيه” القلوب المؤمنة على الرحمة والمحبة والإحسان. في هذه الأيام، وأمام الحدث الذي نستنكره بشدة وهو الاعتداء على المدافن المارونية في صيدا لأن للأموات حرمة . فإن هذا الاعتداء يجعلنا نؤكد على وحدة الصف وعلى العيش الواحد وعلى نبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية .

سنبقى صامدين بوجه كل هذه الأعمال المدانة والمستنكرة . وان صيدا ستبقى مدينة العيش المشترك ومدينة الوفاق الوطني ومدينة المحبة..

صيدا التي مرت بظروف صعبة كثيرة بقيت على قيمها وعلى ثوابتها وعلى مبادئها .. وستظل أصوات أجراس الكنائس تحاكي صدى آذان المساجد في هذه المدينة التي تفتح قلبها وصدرها للجميع وتستقبل الجميع وتدعو الى قيام لبنان الواحد الموحد في أرضه وشعبه ومؤسساته.

لقد آن الأوان لأن يذهب جميع المسؤولين في هذا البلد الى انتخاب رئيس جمهورية والى تأليف حكومة تستطيع ان تنهض بهذا البلد وتعيد البسمة على وجوه أبنائه.

انه رمضان هذا الشهر الكريم المبارك يلتقي مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية ليؤكدا معنى المحبة ومعنى الرحمة ومعنى التسامح ومعنى الكرامة، كرامة الإنسان في أرضه وفي وطنه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وقفة احتجاجية للمتقاعدين العسكريين (أرشيف)
    "تنسيقية العسكريين المتقاعدين": لا تقبضوا رواتبكم!
    اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام
    اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: ما علاقة الرواتب بـ"فزلكة" صيرفة؟
    سمير جعجع
    جعجع: نقول لمحور الممانعة "عالقصر ما بتفوتوا"

    الأكثر قراءة

    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
    الياس بو صعب
    ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟
    اللاعب المغربيّ تعرّض لحادث سير مروّع
    إثر حادث مروّع.. لاعبٌ مغربيّ بين الحياة والموت!