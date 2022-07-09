المكاري أبرق الى السفير الياباني معزياً بآبي

أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى السفير الياباني معزيا بالرئيس الأسبق للوزراء شينزو آبي.

وجاء في نص البرقية:

“الصديق سعادة السفير تاكاشي اوكوبو، يؤسفنا اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، وخصوصا أننا أكثر بلد عانى الاغتيالات السياسية وعرف مرارتها وأثرها السلبي على الحياة العامة. ولطالما كانت اليابان مثالاً للحداثة السياسية القائمة على حل التناقضات سلميا، وعلى التسامح الذي سمح لها بالإزدهار. وإننا على ثقة بأن هذه القيم ستبقى مرجعا أساسيا لكل العالم، وخصوصا لبلدكم الثاني لبنان”.

وهزّ مقتل شينزو آبي اليابان التي قال رئيس حكومتها الحالي إن اغتياله “عمل همجي لا يغتفر”.

ودان قادة في جميع أنحاء العالم الاغتيال. فقد أعربت كوريا الجنوبية والصين اللتان تربطهما علاقات متوترة باليابان عن تعازيهما.

ووجه الرئيس الصيني، شي جينبينغ، السبت برقية تعزية إلى كيشيدا، حسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وقالت قناة التلفزيون الحكومية “سي سي تي في” إن الرئيس شي “ونيابة عن الصين حكومةً وشعباً، وباسمه شخصياً، يعرب عن تعازيه الحارة في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي”.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه “مصدوم” ويشعر بـ”حزن عميق”، بينما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”رئيس وزراء عظيم كرس حياته لبلاده وعمل على تحقيق التوازن في العالم”.