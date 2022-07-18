الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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المكاري التقى هونشتاين.. ماذا دار بينهما؟

منذ ساعة واحدة
وزير الإعلام زياد المكاري

وزير الإعلام زياد المكاري

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استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين.

بعد اللقاء، قالت هونشتاين:”التقيت الوزير المكاري لاول مرة، كممثلة لبرنامج الامم المتحدة للتطور في لبنان.

وبحثنا في كيفية بناء علاقات التعاون القائمة على شفافية المعلومات كجزء من عملنا في مكافحة الفساد، الى جانب نواح أخرى للتعاون سويا كتحسين وضع الشباب في الإعلام ودعم الحوار عبر لبنان، بالإضافة الى التحديات المستقبلية التي تواجه لبنان، فضلا عن الطاقات الكامنة في جمال هذا البلد”.

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