"الملفات مُعلّقة".. هل من "دوحة 2"؟

على وقع الأزمة المستفحلة، يبدو كل شيء معلّقًا إلى آجال غير معروفة، والملفات مطوية وكأنّ من هم مسؤولون عن إيجاد حلول لها مستقيلون من مسؤولياتهم، يقفون إمّا عاجزين أو متنصلين أو غير مبالين.

واستبعدت مصادر سياسية متابعة ما يحكى عن إمكانية عقد اجتماع شبيه بلقاء الدوحة، واعتبرت عبر “الأنباء” الإلكترونية أنه من السابق لأوانه الحديث عن اجتماع دوحة ثانٍ، أو ما شابه، قبل أن تبدي القيادات المحلية وخصوصاً المتشددة منها، استعدادها للتوافق على انتخاب الرئيس والخروج من خلف متاريسها المستحدثة التي تسببت بالأزمة طوال الأشهر الخمسة الماضية. وساهمت إلى حد كبير بانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي.