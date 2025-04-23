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المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان تزور روسيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2025 10:43 صباحًا
منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت

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بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى موسكو، في إطار مشاوراتها المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

ومن المقرر أن تلتقي بلاسخارت خلال زيارتها، مسؤولين روس رفيعي المستوى لبحث التطورات في لبنان، والسُبل التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي تقديم أفضل دعم لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701.

كما ستتم مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية ومن بينها الأهمية الحاسمة لوجود مؤسسات دولة فاعلة ومؤثرة ودعم توطيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان من خلال المساعدات الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد التي تعود بالنفع على المواطنين اللبنانيين المستضعفين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

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