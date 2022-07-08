الموسم السياحي نار... وأكثر من مليون سائح آتٍ الى لبنان!

جال وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في مهرجان “بنص جونيه”، الذي يقام في شارع السوق القديمة للمدينة، حيث كان في استقباله النواب ندى البستاني وسليم الصائغ وشوقي الدكاش، رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش واعضاء المجلس البلدي وفاعليات.

تحدث نصار معلناً ان “السفير السعودي وليد البخاري ابلغه ان المملكة استجابت لمطلبنا ورفعت الحجر المفروض على اللبنانيين لفترة 14 يوماً قبل دخول الاراضي السعودية”.

وقال: “على الرغم من الظروف الضيقة والوضع الاقتصادي الصعب وشح الأموال في البلديات، يمكن من خلال الأفكار المبدعة خلق الأجواء وإعادة الفرح الى المواطنين من جهة واحياء الدورة الاقتصادية والحركة التجارية من جهة اخرى”، مهنئاً حبيش على “تنظيم هذا المهرجان، لما زرعته هذه الخطوة المميزة من اجواء فرحة وايجابية لدى المواطنين”.

وختم:”هذا هو لبنان، ونحن من نص جونيه اتينا لنقول أهلا بهالطلة اهلا”.

وأعرب عن “تفاؤله بالموسم السياحي”، قائلاً: “من المتوقع ان يأتي اكثر من مليون سائح الى لبنان، وحتى الساعة بلغ العدد 600 الف شخص، ونأمل ان يستمر الاستقرار “.

اما حبيش فاشار الى ان “مهرجان جونيه اظهر ان الشعب اللبناني هو شعب يحب الحياة ويأمل بغد افضل”، وقال:”من المهم ان نتكاتف مع بعضنا البعض ونجمع كل طاقاتنا من اجل ايجاد الحلول المناسبة للخروج من الازمات الاقتصادية والسياسية التي نمر بها، فمن خلال النشاطات حتى لو كانت صغيرة، التي تقوم بها البلديات او الهيئات او الجمعيات او الأهالي يمكن ان نحدث تغييرا وفرقا”.

اضاف: “من يرى البهجة مرسومة على وجوه المواطنين في المهرجان يدرك اننا جميعا نبحث عن الحياة، ومن المؤسف ان ويعيش بلدنا في هذه الاجواء العصيبة التي تمر عليه”.

ولفت حبيش الى ان “هناك بوادر إيجابية كثيرة خلال هذا الصيف ونأمل ان تكون انطلاقة لبنان الجديدة من محبة الناس لبعضها البعض وللحياة”، مشيراً الى ان “القطاعات في كسروان اخدت حقها في هذا الموسم، ونحن نسعى الى استدامة الحركة السياحية والثقافية في كل الفصول انطلاقا من المقومات المتوافرة لدينا من البحر الى الجبل والتزلج والمواقع الاثرية والدينية والمسارات الجبلية والبيئية والجغرافية”.