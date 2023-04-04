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الموفد القطريّ التقى أرسلان.. وتأكيد على أهميّة الحوار للوصول إلى حلحلة

منذ ساعة واحدة
أرسلان مع الوفد القطري

أرسلان مع الوفد القطري

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استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق، حيث تطرّق البحث إلى أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة الأزمات الداخلية العالقة، وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد.

كما جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني نسيب الجوهري، عضوي المجلس السياسي الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار.

 

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