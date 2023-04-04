الموفد القطري التقى باسيل وسلام.. وتأكيد على أهمية استقرار لبنان

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مكتبه في ميرنا الشالوحي، وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد، بحضور سفير الدوحة في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي.

إلى ذلك، استقبل الوزير القطري صباح اليوم في مقر إقامته، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حيث تم عرض التطورات العامّة في لبنان، وكان تأكيد على “أهمية استقرار لبنان ووحدته”.

بدوره، أثنى سلام على ” التعاون الوثيق بين دولة قطر الشقيقة ولبنان في كل مجالات الاستثمار والتجارة الواعدة والمتكاملة”، ونوّه “بدعم دولة قطر الدائم للبنان”.