الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية

منذ 4 دقائق
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال “بسام المولوي”، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنّ “وزارة الداخلية والقوى الأمنية مستمرة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام، رغم الظروف الصعبة. فاللبنانيون لا يريدون الحرب، والتقارير الأمنية التي نتابعها يوميا لا تشير إلى توقع أحداث أمنية”.

ولفت الى أنّ “الأزمات الاجتماعية الناتجة من الواقع المالي والاقتصادي المعروف تجعلنا نتحسب لإمكانية حدوث فوضى، وبذلك تبقى الأجهزة الأمنية حاضرة ومتيقظة وبحالة جهوزية، وهذا من واجبها”.

وأضاف: “نعوّل على وطنية القوى الأمنية ووعي قياداتها، فتبقى هذه القوى واعية وحاضرة لخدمة الوطن وحماية المجتمع، كما أننا نعمل مع القيادات الأمنية والعسكرية على تأمين متطلبات خدمة العناصر الأمنية من محروقات وطبابة وتعديل الرواتب رغم الصعوبات”.

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