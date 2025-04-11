النائب أشرف بيضون: مجلس الوزراء اقر مرسوم تعويض العاملين في التربية

انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء، وتم خلالها اقرار مرسوم التعويضات لموظفي التربية.

وكتب النائب الدكتور أشرف بيضون عبر صفحته على “فايسبوك”: “أقر مجلس الوزراء مرسوم تعويض العاملين في التربية بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ،ويعتبر نافذًا فور صدوره يوم الاثنين او الثلاثاء عن رئيس الجمهورية وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مبارك إحقاق الحق للأساتذة”.

وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد مجلس الوزراء: باشرنا بدراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف على أن نستكمل جلساتنا غدا عند الساعة العاشرة وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ترأس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.