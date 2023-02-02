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النائب اغوب ترزيان: الوزير جورج بوشكيان خسر عائلته!

منذ ساعة واحدة
النائب اغوب ترزيان

النائب اغوب ترزيان

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أوضح النائب اغوب ترزيان أنه “ليس لا مع القاضي البيطار ولا عويدات وجرم انفجار مرفأ بيروت بمثابة الابادة الأرمنية ولا تفاوض حوله”، معتبرا ان “المرجع الوحيد لحل المشكلة الحالية هو مجلس القضاء الأعلى”.

ولفت في حديث لـmtv إلى انه “مناضل من أجل اقرار قانون استقلالية القضاء وهو أساسي من أجل الاقتصاد والاستثمارات الخارجية وقدمت اقتراحاتي لمجلس القضاء الأعلى والبعض يستغل القضاء بطريقة غير أخلاقية والأمثلة كثيرة”.

من جهة اخرى، أشار إلى ان “موقعه الطبيعي هو الى جانب عائلته الأرمنية الممثلة بحزب الطاشناق والوزير جورج بوشكيان خسر عائلته و “اللي بيطلع من ثيابو بيبرد” وما النفع أن تكسب العالم كله وتخسر نفسك”.

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