النائب الحشيمي: آن الأوان لنكتب تاريخاً لا تصنعه البنادق

صدر عن النائب الدكتور بلال الحشيمي البيان التالي: “آن الأوان لنبني السلام. في مثل هذا اليوم، قبل خمسين عامًا، اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، فكانت بداية مرحلة مظلمة دمّرت الوطن، قتلت وهجّرت، وشرّدت أكثر من 120 ألف مواطن لبناني. حربٌ لم تَنتصر فيها إلا الكراهية، ولا رابح منها، بل خسر فيها لبنان كله. وفي كل عام، تعود هذه الذكرى لتشعل الذاكرة من جديد، وكأننا بحاجة دائمة لاسترجاع الألم. لكنني اليوم، وبكل وضوح، أقول: كفى!

كفى استحضارًا لمشهد الحرب في ذاكرتنا الجماعية، وكأنها محطة للتأمل أو مناسبة للجدل والانقسام. حرب دامت ثلاثة عشر عامًا، كانت محرقةً فعلية، حصدت الأرواح، وأهدرت الكرامات، وعمّقت الشروخ في المجتمع.

ومع الأسف، لا يزال اللبنانيون، بكل أطيافهم، عاجزين عن تحويل هذه الذكرى إلى عبرة حقيقية، بينما القوى السياسية ما زالت تقف عند حدود الشعارات، من دون خطوات فعلية تداوي الجراح أو تبني جسور المصالحة.

وما يُطرح اليوم على منصات التواصل تحت عناوين “التحليل” أو “النيّة الصافية”، لا يفتح إلا جراحًا لا نملك ترف إعادة فتحها، ولا يؤدي سوى إلى تكريس الانقسامات.

كفى استحضارًا للدمار، كفى إعادة إنتاجٍ للخطاب الطائفي والانقسامي، كفى تصوير الحرب كأنها جزء من الهوية. فالذاكرة الوطنية لا تُبنى على الحقد، بل على الحقيقة والمصالحة، على الإنصاف لا على الانتقام.

اليوم، وبعد خمسين عامًا، ما زالت التحديات نفسها قائمة وإن تغيّرت الأسماء والعناوين. السلاح غير الشرعي لا يزال موجودًا، والولاءات المتعددة تعيق مشروع الدولة. ولا كرامة لأي مكوّن من مكونات لبنان إلا في دولة واحدة، قوية، جامعة، تحكمها المؤسسات لا التوازنات الهشّة ولا الاصطفافات.

من هنا، أدعو إلى محو الحرب من ذاكرتنا اليومية، ليس نسيانًا، بل تخطيًا مسؤولًا. فلنبنِ ذاكرة سلام، لا ذاكرة نزاع. ولنجعل من 13 نيسان محطة وعي وقرار، لا مجرد استذكار.

آن الأوان لنكتب تاريخًا جديدًا… لا تصنعه البنادق، بل تبنيه الإرادة، والعدالة، والمواطنة”.