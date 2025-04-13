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النائب خلف: لتكن ذكرى الحرب محطة لترسيخ السلم الأهلي

منذ 37 دقيقة
ملحم خلف

ملحم خلف

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رأى النائب ملحم خلف أن “الحرب اللبنانية كانت عبثية وفاتورتها باهظة”، وقال في تصريح: “خمسون سنة مرت على اندلاع الحرب العبثية في لبنان، حرب كانت فاتورتها باهظة: 150 ألف شهيد وضحية، ٣٠٠ ألف جريح ومعوق، ١٧ ألف مفقود ومخطوف، ٣٦٤١ سيارة مفخخة، أكثر من مليون نازح، أكثر من ٢٠٠ قرية مدمّرة، أكثر من مليون و٢٠٠ ألف مهاجر، وترسيخ للاقتتال الطائفي”.

وأضاف: “صفحة أليمة من تاريخ لبنان الحديث لم نعرف كيف نطويها، لا بالمصارحة ولا بالمصالحة، وكأن أمراء الحرب العبثية قد أدمنوا لغة الحقد والكراهية والتشرذم والنميمة. آن الأوان لنعترف، ونتحرّر، ونطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا. آن الأوان لكي نبني دولة عادلة، وقادرة، وحاضنة، ومطمئِنة لكلّ أبنائها”.

وختم: “ليكن ١٣ نيسان، لا ذكرى لشرارة حرب عبثية، بل محطة لتحصين السلم الأهلي وترسيخ الوحدة الوطنية”.

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