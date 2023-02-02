النائب فراس حمدان: لسنا بحاجة "بري" للدعوة الى جلسة انتخاب رئيس

أكد النائب فراس حمدان أن “وظيفتنا كنواب حماية مسار العدالة والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي تعطّل منذ تهديد وفيق صفا للمحقق العدلي وصولاً الى هرطقة القاضي الرديف واستكمالاً بمحاولة كسر أهالي الضحايا والتوقيفات”، مذكّرا بأن “القاضي غسان عويدات مكفوف اليد عن التحقيق بانفجار المرفأ بسبب وجود صلة قرابة بينه وبين أحد المتهمين وهو الذي قال منذ سنتين إن قرار القاضي العدلي لا يقبل الطعن واليوم يعرقل التحقيق بطلب سياسي”.

واعتبر حمدان في حديث لـmtv انه “اذا أخطأ القاضي بيطار يحاسبه المجلس العدلي وهو سيّد ملفه ومشكلته أنه منحاز للعدالة”، مشيرا إلى أنه “على مجلس القضاء الأعلى تحمّل مسؤوليته اليوم في ظل وجود مدعي عام تمييزي مكفوف اليد الى حين صدور القرار الاتهامي عن القاضي البيطار”.

وفي الموضوع الرئاسي، شدد حمدان على ان “المجلس النيابي منعقد حكماً الى حين انتخاب رئيس للجمهورية بحكم الدستور و “منّا بحاجة لبري” للدعوة الى جلسة”، وتابع: “قمنا بمبادرة رئاسية كنواب تغيير ودفعنا من رصيدنا الشعبي بعد جولتنا على الكتل النيابية وطرحنا مجموعة أسماء للرئاسة ولكن للأسف هناك انتظار لاشارة خارجية ولتسوية محلية لمحاصصة جديدة”.

اما بالنسبة لترشيح العماد جوزيف للرئاسة فقال: “أنا ضد التعديل الدستوري وضد أن يكون كل قائد جيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية ورغم احترامنا لمناقبية العماد جوزيف عون في ادارة المؤسسة العسكرية ولكن هل رشّح نفسه للرئاسة وما هو مشروعه السياسي؟”.