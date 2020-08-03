الوزيرة السابقة ماي شدياق: تحية لجرأة الوزير حتي

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قالت الوزيرة السابقة ماي شدياق: “‏تحية لجرأة الوزير ناصيف حتي، استقال غير آبه بمنصب ولقب فاضحا الفشل الذي أوصلتنا إليه حكومة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، التي تستفيض بالإساءة لعلاقات لبنان العربية والدولية وتدفعنا كل يوم أكثر للهاوية والدولة الفاشلة”.

وأضافت عبر “تويتر”: “لا إصلاحات منظورة أو مساعدات مأمولة، هل من يتعظ”.

ولاقت استقالة حتي ترحيباً كبيراً من عدد كبير من السياسيين إذ اعتبروا ان الحكومة عاجزة وغير قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان.