الوزيرة السابقة ماي شدياق: تحية لجرأة الوزير حتي

الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق
الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت الوزيرة السابقة ماي شدياق: “‏تحية لجرأة الوزير ناصيف حتي، استقال غير آبه بمنصب ولقب فاضحا الفشل الذي أوصلتنا إليه حكومة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، التي تستفيض بالإساءة لعلاقات لبنان العربية والدولية وتدفعنا كل يوم أكثر للهاوية والدولة الفاشلة”.

وأضافت عبر “تويتر”: “لا إصلاحات منظورة أو مساعدات مأمولة، هل من يتعظ”.

ولاقت استقالة حتي ترحيباً كبيراً من عدد كبير من السياسيين إذ اعتبروا ان الحكومة عاجزة وغير قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظل الأزمة التي يعاني منها لبنان.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

“هيومن رايتس ووتش”: السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية…

غرفة إدارة الكوارث: 177 حالة جديدة

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 3 حالات لمقيمين مخالطين وحالة وافدة من دولة…

“الأمن العام”: تصدر بصورة دورية بيانات بالمخالفات في مادة المازوت…