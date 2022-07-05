الوزير حجار: بعض شروط ​البنك الدولي​ تعجيزية!!

شدد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​ ، على أن “تم تنفيذ الشروط التي تمكنا من تنفيذها ولكن بعض شروط ​البنك الدولي​ تعجيزية وانا كوزير شؤون لا يمكنني التحكم بها”.

وتوجه في حديث له عبر “تلفزيون لبنان” للبنك الدولي، سائلًا، “هل نعاقب كل الشعب بسبب معايير وشروط لا علاقة للشعب العادي بها؟”.

وعن ​البطاقة التمويلية​، أكد “أنني لا أنعي البطاقة التمويلية بل سأبقى أناضل للحصول على جواب واضح من البنك الدولي حول تمويلها الذي لا يتخطى الـ300 مليون دولار”.

وأكد حجار، أن “تنفيذ برنامج “​أمان​” مستمر ويستفيد منه لغاية اليوم 62 ألف أسرة، ومن لديه شكوى أو إستفسار يمكنه الإتصال على 1747، نحن نعالج مشاكل الناس أسبوعيًا خلال إجتماع اللجنة التقنية للبرنامج كما سينضم 10 أشخاص إضافيين إلى الـcall center لتلبية إتصالات الناس”.

وحول أزمة ​النزوح السوري​، أشار الى أن “هناك جانبين لأزمة النزوح، الجانب الإنساني والجانب السيادي بالنسبة لنا كلبنانيين وأنا كوزير لم أقصّر في الجانب الإنساني وعلى مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تساعد المجتمع المضيف أي لبنان بنفس الزخم الذي تساعد به ​النازحين السوريين​”.