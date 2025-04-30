الوزير حيدر معايداً العمال: أعاهدكم بالوقوف الى جانبكم وتحسين ظروفكم

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر لمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم غد الخميس البيان التالي:

“في عيد العمال، أتوجّه بتحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في لبنان، لمن صنعوا بإخلاصهم صمود هذا الوطن، وثبّتوا بعزيمتهم قيم الإنتاج والانتماء، رغم ما يعانونه من ضغوط اقتصادية وأعباء اجتماعية لا تُحتمل.

كوزير للعمل، أعي تمامًا حجم التحديات التي تواجه الطبقة العاملة في هذه المرحلة الدقيقة، وأدرك أن كرامة العامل ليست مجرّد شعار نردده، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تفرض علينا أن نكون على قدر الثقة، وأن نحمل همّهم في قلب القرار والسياسة العامة”.

وأضاف: “من موقع مسؤوليتي، أتعهد بأن أبقى إلى جانب العمال، أدافع عن حقوقهم، وأعمل دون كلل من أجل تحسين ظروفهم، وتعزيز الأمان الاجتماعي لهم، وضمان أن يكون صوتهم مسموعًا في كل حوار، وحاضرًا في كل خطة إصلاح أو نهوض.

في هذا اليوم، لا نكتفي بالاحتفال، بل نجدد الالتزام، بأن تبقى العدالة الاجتماعية حقًا لا مطلبًا، والعيش الكريم واقعًا لا أمنية”.

وختم: “كل عام وعمال لبنان بألف خير، وكل عيد وأنتم أقوى وأصلب وأكثر حضورًا في وجدان الوطن”.