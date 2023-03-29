الوضع خطير جدًّا.. هل ينعزل لبنان عن العالم؟

أكّد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ “الوضع خطير جدًّا على صعيد الإنترنت وشركتا “ألفا” و”تاتش” مهددتان بالتوقف عن العمل، ما سيعزل لبنان عن العالم”.

القرم دعا عبر mtv “مجلس الوزراء إلى الاجتماع في أسرع وقت لحلّ مشكلة الإنترنت والاتصالات، لأنّ الأمر يتجاوز صلاحيّتي”.

وكان القرم قد اعتبر في مؤتمر صحافي، أن قرار إضراب موظفي أوجيرو متسرع، قائلًا ألا صلاحيةَ له بزيادة رواتب الموظفين.

وحذّر القرم من أنّ سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي برمته، داعيًا هيئة أوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل، وسأل: “هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي أوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لإيجاد حلّ”؟