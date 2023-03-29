الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوضع خطير جدًّا.. هل ينعزل لبنان عن العالم؟

منذ 6 دقائق
وزير الاتصالات جوني القرم

وزير الاتصالات جوني القرم

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ “الوضع خطير جدًّا على صعيد الإنترنت وشركتا “ألفا” و”تاتش” مهددتان بالتوقف عن العمل، ما سيعزل لبنان عن العالم”.

القرم دعا عبر mtv “مجلس الوزراء إلى الاجتماع في أسرع وقت لحلّ مشكلة الإنترنت والاتصالات، لأنّ الأمر يتجاوز صلاحيّتي”.

وكان القرم قد اعتبر في مؤتمر صحافي، أن قرار إضراب موظفي أوجيرو متسرع، قائلًا ألا صلاحيةَ له بزيادة رواتب الموظفين.

وحذّر القرم من أنّ سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي برمته، داعيًا هيئة أوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل، وسأل: “هل يجوز أن تعلن نقابة موظفي أوجيرو الإضراب في وقت أقوم فيه بمفاوضات لإيجاد حلّ”؟

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي
    جلسة للجنة الأشغال غدًا لمناقشة ملف "تلزيم المطار"
    شامل روكز
    روكز: "حسّوا على دمكن" وإلاّ.. الآتي أعظم
    مذكّرة تفاهم بين الحجار والوردات
    مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون بين "الشؤون" وبرنامج الأغذية العالمي

    الأكثر قراءة

    الأرض
    لا غلاف جوي حول كوكب بحجم الأرض.. والعلماء يُحذّرون!
    سامي الجميل
    "إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري
    بعبدا
    اتّفاق ثلاثي يلوح في الأفق.. المرشح الوسطيّ أقرب إلى بعبدا