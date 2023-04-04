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الوفد القضائي الفرنسي في بيروت مجدّدًا هذا الشهر.. ماذا طلب؟

منذ 5 دقائق
قصر العدل

قصر العدل

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أكّدت معلومات للـLBCI أنّ الوفد القضائي الفرنسي يعود إلى بيروت في 24 نيسان، وقد طلب في الاستنابة القضائية التي أرسلها إلى القاضي شربل أبو سمرا الاستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك في 25 من الجاري.

يأتي ذلك بعد أن كان محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي قد استمعوا في منتصف آذار/ مارس إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيروت، والذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه.

إذ تشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. ويؤكد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة “ميريل لينش” المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.

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