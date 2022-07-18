الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوقت يسير بسرعة... وتحذير قبل فوات الأوان!

منذ 6 دقائق
لبنان

لبنان

A A A
طباعة المقال

أوضح رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان اد غبريال من قصر بعبدا أنه تحدث مع الرئيس ميشال عون عن الوضع الصعب الذي يعانيه لبنان واهمية التوصل الى ارساء برنامج اقتصادي واجتماعي قبل فوات الاوان “والوقت يسير بسرعة من هنا على الحكومة الاسراع بالمفاوضات مع صندوق النقد”، وفق قوله.

واضاف: “سنلتقي مسؤولين ومعارضين وصانعي القرارات ورسالتنا هي انه يتعين ان تتحركوا بسرعة قبل فوات الاوان وهذه الرسالة التي ينقلها ايضا المجتمع المقيم في الولايات المتحدة”.

وتتأزم الأوضاع في لبنان بمرور الوقت أكثر وأكثر، وتتكاثر الأزمات التي تمر الاقتصادية التي تمر على البلاد ولا يوجد حلول مقترحة تساعد على وضع حد لكل هذه الأزمات والكوارث التي تضرب شتي القطاعات وتؤثر على حياة الشعب اللبناني.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال دويهي
    ميشال دويهي يحدد الطريقة الوحيدة لحماية عاصمتنا
    العلم اللبناني
    انهيار بكل المؤسسات... هل الهدف انهيار البلد؟
    الخبز لبنان
    كمية الطحين غير كافية... أزمة خبز من جديد؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف