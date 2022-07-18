الوقت يسير بسرعة... وتحذير قبل فوات الأوان!

أوضح رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان اد غبريال من قصر بعبدا أنه تحدث مع الرئيس ميشال عون عن الوضع الصعب الذي يعانيه لبنان واهمية التوصل الى ارساء برنامج اقتصادي واجتماعي قبل فوات الاوان “والوقت يسير بسرعة من هنا على الحكومة الاسراع بالمفاوضات مع صندوق النقد”، وفق قوله.

واضاف: “سنلتقي مسؤولين ومعارضين وصانعي القرارات ورسالتنا هي انه يتعين ان تتحركوا بسرعة قبل فوات الاوان وهذه الرسالة التي ينقلها ايضا المجتمع المقيم في الولايات المتحدة”.

وتتأزم الأوضاع في لبنان بمرور الوقت أكثر وأكثر، وتتكاثر الأزمات التي تمر الاقتصادية التي تمر على البلاد ولا يوجد حلول مقترحة تساعد على وضع حد لكل هذه الأزمات والكوارث التي تضرب شتي القطاعات وتؤثر على حياة الشعب اللبناني.