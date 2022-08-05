اليكم حصيلة توقيفات قوى الأمن خلال شهر تمّوز

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة

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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت قطعات قوى الأمن الدّاخلي في خلال شهر تمّوز المنصرم من إلقاء القبض على /1328/ شخصًا بجرائم مختلفة منها: سرقة، وقتل، ومخدّرات، وتزوير وترويج عملة مزيّفة، وإطلاق نار، وعنف أُسري، وغيرها…

أودع الموقوفون المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته.

يشار إلى “الدولية للمعلومات” كانت قد نبهت في وقت سابق واستناداً إلى تقارير قوى الأمن الداخلي، إلى أن “المؤشرات الأمنية سجلت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي ارتفاعًا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، حيث ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2% وجرائم القتل بنسبة 9% وجرائم السرقة بنسبة 1.2% بينما تراجعت حالات الانتحار بنسبة 7.7%”.