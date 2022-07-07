اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة

انتهت عمليات تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة المتوسطة في كل مراكز التصحيح.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر في وزارة التربية لـ “المركزية” بأن نتائج البريفيه ستصدر يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل بسبب عطلة عيد الأضحى ولتتمكن اللجان من تدقيق المسابقات ووضع الأرقام الأساسية وإدخال العلامات على الكومبيوتر، حيث تصبح النتائج جاهزة بعد عيد الأضحى بيومين.

وبدأت أعمال تصحيح مسابقات امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة منذ أمس الأربعاء، ويتوقع وفق مصادر التربية أن يتم تسريع عملية التصحيح للمواد الأساسية مطلع الأسبوع المقبل، إذ أن التوجه هو بعدم التعطيل كل أيام العيد حيث سيسمح للمصححين بالعمل يومي الإثنين والثلثاء في شكل استثنائي لإنجاز التصحيح.

وأفادت مصادر”التربية” أن عمليات التصحيح تسير بوتيرة جيدة، بعدما زادت أعداد المصححين، ومن المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي موعد اصدار نتائج الشهادة المتوسطة الأربعاء أو الخميس في 14 تموز الجاري، على أن تستكمل أعمال التصحيح للشهادة الثانوية وتعلن بعد أسبوع أو عشرة أيام بعد شهادة البريفيه.