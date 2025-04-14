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انتهاء المباحثات اللبنانية -السورية في دمشق.. و"الأجواء إيجابية"

منذ دقيقة واحدة
رئيس الحكومة والوفد المرافق في قصر الشعب أثناء لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

رئيس الحكومة والوفد المرافق في قصر الشعب أثناء لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

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انتهى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، وغادر الوفد اللبناني القصر من دون الادلاء بأي تصريح قرابة الخامسة عصراً.

هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم الى مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي.

ثم انتقل رئيس الحكومة والوفد المرافق على الفور الى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومن ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

وأشارت معلومات للـLBCI الى ان “المباحثات اللبنانية السورية بدأت أولاً بلقاء موسع للوفد اللبناني والمسؤولين السوريين، من ثم كانت مأدبة غداء على شرف الوفد تبعها خلوة بين الرئيسين سلام والشرع استمرت لأكثر من نصف ساعة”.

وشددت على ان “المباحثات كانت إيجابية جداً وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين لمتابعة الملفات كافة وأبرزها: ضبط وترسيم الحدود البرية – عودة النازحين السوريين – التعاون لكشف مصير المفقودين – التعاون في القاء القبض على المطلوبين من فلول النظام السابق – ومعالجة قضية السجناء السوريين غير المحكومين في لبنان”.

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