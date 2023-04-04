انخفاض إضافي لـ "الدولار".. كم بلغ صباحًا؟

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، بين 97500 ليرة لبنانية للشراء و98000 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان مصدر مالي قد كشف عن أنّ هذا الانخفاض موقت لا يمكن التعويل عليه، وغير مبني على أي معطيات اقتصادية ومالية.

ويشرح المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” أن سبب هذا الانخفاض المرحلي ليس فقط سحب الرواتب، بل أيضًا تدخل مصرف لبنان بشكل جدي، لكن الأخير لا يمكن أن يستمر في التدخل إلى ما لا نهاية نظرًا إلى الشح الكبير في الدولار وعدم القدرة على “لمّ” كميات وافرة من السوق المحلية كما كان يحصل سابقًا.