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انخفاض في الحرارة ورياح نشطة.. طقس متقلّب بانتظارنا

منذ 32 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يُتوقع أن يتكون الطقس اليوم دافئًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية، قبل أن تعود وتنخفض يوم غد الأربعاء مع طقس متقلب، بالإشارة إلى أنّ رياحًا نشطة سترافقنا طيلة الأيام الأربعة المقبلة بخاصة جبلًا وفي الداخل.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: متقلب بين الصحو واحتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي بعد الظهر والجو غائم جزئيًا، والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا، وبين ٥ و١٧ بقاعًا، وبين ٨ و١٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الخميس: مستقر والجو غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

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