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اندلاع حريق بسبب تسرّب نفطي في منشآت العبدة في عكّار

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2022 12:29 مساءً
آثار التسرب النفطي في العبدة (أرشيف)

آثار التسرب النفطي في العبدة (أرشيف)

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أفادت “الوكالة الوطنية الوطنية” في عكار، بأنّ النيران اشتعلت في التسربات النفطية من أنابيب نفط العراق العابرة في منطقة العبدة – عكار، حيث حقول القصب وبالقرب من الأماكن السكنية.

وعلى الإثر، توجّهت إلى المكان آليات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني في ببنين-العبدة.

كما تم إخطار إدارة منشآت النفط في طرابلس لإيفاد إطفائياتها المزودة بالمواد الخاصة لإطفاء حرائق النفط.

هذا وتسود المنطقة حال من الخوف من تمدد رقعة النار وبلوغها الثقب الأساسي المسرب للنفط من الأنبوب والمشكو منه منذ مدة طويلة، ولم تنجح كل عمليات الإصلاح التي خضع لها مرارا، ذلك لأنه متهالك ومهترئ ومطلوب تغييره بالكامل.

كما أنّ التسريبات النفطية تنساب في أقنية المياه الشتوية في اتجاه البحر ما يهدد بتفاقم المشكلة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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