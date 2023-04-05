انطلاق الخلوة الروحية في بيت عنيا

انطلقت الخلوة الروحية في بيت عنيا – حاريصا للنواب المسيحيين بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الإعلام.

وعلم أن العدد الأكبر من النواب المسيحيّين يحضرون كما يحضر كل من النائبين جبران باسيل على رأس وفد من “لبنان القوي” وستريدا جعجع على رأس وفد من “الجمهورية القوية”.

وحسب البرنامج الذي تسلمه النواب والموقع من النائب البطريركي المطران انطوان عوكر الذي سيتولى الرياضة، يبدأ توافد النواب اعتبارا من الثامنة والنصف لانطلاق التأمل الأول عند التاسعة بعنوان :”موت الرجاء وقيامة الهية” على ان يليه استراحة عند التاسعة والنصف ليبدأ التأمل الثاني عند العاشرة بعنوان “اعمال المؤمن الداخلية والخارجية”، على ان يسود بعدها ولمدة ساعة من العاشرة والنصف الى الحادية عشرة والنصف الصمت والتأمل وزيارة القربان والتوبة في مزار سيدة لبنان .

وعند الثانية عشرة الا ربعا يترأس صاحب الدعوة البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي قداسا الهيا في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان لتتم المناولة الفصحية على ان يتناول بعده النواب الغداء بضيافة دار بيت عنيا ويغادروا .