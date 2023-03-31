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انقطاع الانترنت يُعطل عمل الأمن العام داخل المديرية

منذ 52 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

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تشهد المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعا في مستوى خدمة الإنترنت خلال أوقات متفرقة، وانقطاعاً كاملاً في أحيان أخرى، نتيجة تأثير الإضراب المفتوح لموظفي “أوجيرو”.

انقطاع الانترنت، خصوصاً لدى الأجهزة العسكرية والأمنية، أمر هو في غاية الخطورة. وجديده، انقطاع الانترنت بشكل متقطع لدى جهاز الأمن العام، وداخل مراكزه، أسوة بباقي المؤسسات العاملة في لبنان بشكل عام، ما يؤثر سلباً على مستويات مختلفة منها الجزء المتعلق بتسيير شؤون المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من العرقلة في إنجاز المعاملات أو البت بالملفات.

وبحسب ما علمت “النهار”، تنشط المديرية العامة للأمن العام في الآونة الأخيرة لتسيير شؤون المواطنين بشكل سريع تفادياً للتأخير.

ويؤكد مصدر أمني داخل المديرية لـ”النهار” أنّ التركيز اليوم على سرعة إنجاز المعاملات والملفات، وانقطاع الانترنت عنصر معطّل لعملنا داخل المديرية، لكن لاحقاً نحاول قدر الإمكان التعويض عما فاتنا أو تأخرنا بإنجازه. ويقول: “مستمرون في تأدية مهامنا رغم كل الظروف. نحن في ظرف دقيق، ومهما واجهنا مع المواطنين من عراقيل، فإننا نبذل كل جهد لكي تكون خواتيم الأمور ايجابية”.

    المصدر :
  • النهار

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