الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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انهيار بكل المؤسسات... هل الهدف انهيار البلد؟

منذ 30 ثانية
العلم اللبناني

العلم اللبناني

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أكد النائب عاصم عراجي أن أياما صعبة سيشهدها اللبنانيون، وقال في تغريدة على “تويتر”: “وزير بشّر أن ربطة الخبز بثلاثين الفا، وآخر بأن لا كهرباء، اضراب لموظفي القطاع العام، قطاع صحي وتربوي متهاوٍ، تخبّط حكومي، فراغ رئاسي قادم، سلب اموال المودعين، انهيار بكل المؤسسات الحكومية وو…، فهل الهدف انهيار البلد، وبعدها مؤتمر تأسيسي لتعديل اتفاق الطائف؟”.

وفي هذا المجال، يراوح الوضح الحكومي في لبنان مكانه، من دون أن تلوح في الأفق بارقة حل ما، في وقت يستمر فيه الترقّب لعودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج ولقائه المفترض بالرئيس ميشال عون، على الرغم من أن الأوساط الرئاسية و«التيار الوطني الحر» باتوا على قناعة بأن ميقاتي يفضّل الاستمرار في وضعية تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية عون، في حين شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أنه ليس بمقدور لبنان أن ينتظر طويلاً لاستخراج النفط والغاز، متمنياً ان يُحسم الموضوع مع إسرائيل.

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