اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج عرضوا مع رعد ومراد لمطالبهم

عقدت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اجتماعا مع رئيس كتلة” الوفاء للمقاومة” محمد رعد وتم البحث في شؤون الطلاب من كل جوانبها حيث تلا رئيس جمعية الاهالي سامي حمية بيانا قال فيه: “إن معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج كبيرة وتكاد تكون معقدة لتقاطعها مع حال الاهتراء والفساد في الدولة واهمال المسؤولين في السلطة، وللاسف كأننا أصبحنا نميل الى مجتمع فوضوي تملأه ازقة الفساد والاخطر من ذلك لم نلمس اي جهود جدية من مسؤول في الدولة أو مرجع ديني من شأنه حماية قضيتنا الوطنية بل عكسا سمعنا منهم الدفاع عن الفساد والمفسدين لا بل الوقوف الى جانبهم وهذا امر مريب. وأنتم خير من واكب مسيرة الجمعية والقضية التي عملت من اجلها منذ ثلاث سنوات بامكانيات ذاتية متواضعة وعملت جاهدة على استصدار قانون الدولار الطالبي 193 واصطدمنا بسلطة المصارف حيث تم تطبيقه جزئيا حسب ما تقتضي مصالحها”.

أضاف: “وأنتم أهل مكة وأدرى بشعابها، لذا سنحدد مطالبنا التي نضعها أمانة في أعناقكم وخصوصا بعد الحرب الروسية – الأوكرانية وتشرد الطلاب جراء ذلك وهي: الضغط على المصارف لتنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الجديد 283 بالتحويل على سعر 8000 ليرة للدولار. دفع هبة الريجي لطلاب أوكرانيا وروسيا وبلاروسيا وايران وسوريا في لبنان وفق آلية خاصة وبعد تواجد الطلاب في وطنهم علما بانه تمت التحويلات الى طلاب اوروبا الغربية وهذا موضع علامات استفهام لدى الجمعية. دفع قضاء العجلة لبت الدعاوى المقدمة منذ اكثر من سنة ضد المصارف المتمنعة عن التحويل إلى الخارج. العمل على الية تسمح للأهالي او للطلاب باستلام حقوقهم من الدولار الطالبي او منحة الريجي في لبنان بسبب الحظر المالي على اوروبا الشرقية مما جعل استحالة في التحويلات الى هذه البلدان”.

وختم: “إن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج إذ تقدر العين الساهرة من سيد المقاومة الذي تجل ونحترم على هذا الملف الوطني وتثمن توجيهاته للكتلة ليكونوا عونا لنا، ولا يسعنا الا ان نذكر الجندي المجهول النائب الدكتور ايهاب حمادة الذي سعى كثيرا وما زال وساهم بحكمته وانسانيته وصبره ان يتحمل معنا الوجع والمعاناة ورافقنا منذ البداية ولم يكل. نعلق آمالا على هذا اللقاء المثمر للاسراع في تنفيذ هذه المطالب لأن الوقت يمضي، ونشكر النائب رعد الذي اولى اهتماما لقضيتنا واستقبلنا للاستماع الى ما يؤلمنا”.

وعقدت الجمعية اجتماعا آخر مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وبحثت معه اخر ما وصلت اليه قضية الطلاب في الخارج وقدم له حمية اقتراحا يرمي الى إلزام الجامعات الخاصة والمعاهد والثانويات والمدارس عموما في لبنان الى اعتماد سعر الدولار للقسط السنوي على سعر منصة مصرف لبنان 3900 للدولار. استقبل مراد هذا الاقتراح ووعد بتسجيله في جدول مجلس النواب لدرسه ومناقشه”.