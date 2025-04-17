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باسيل بحث مع رافييه في تطبيق الـ1701 وملف النزوح

منذ 5 دقائق
النائب جبران باسيل خلال استقباله السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه والوفد المرافق بحضور النائبة ندى البستاني

النائب جبران باسيل خلال استقباله السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه والوفد المرافق بحضور النائبة ندى البستاني

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه والوفد المرافق بحضور النائبة ندى البستاني.

وجرى عرض لأبرز التطورات فيي لبنان والمنطقة، مع التطرق لضرورة تطبيق الـ1701 والإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

كما تطرق اللقاء الى الخطر الداهم الذي يشكله بقاء النازحين السوريين في لبنان لاسيما وأن أسباب بقائهم انتفت في سوريا.

وشدد باسيل ورافييه على أهمية وعمق العلاقات اللبنانية _ الفرنسية وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتطويرها لما فيه من مصلحة للبلدين ولمّا يجمع الشعبين من ترابط تاريخي.

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