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بالصورة.. إحباط عملية تهريب مواد مخدّرة إلى سجن رومية بواسطة "مسيّرة"

منذ 52 دقيقة
سجن رومية

سجن رومية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “بتاريخ 31/3/2023، وبنتيجة المراقبة المستمرة التي تقوم بها قيادة سجن رومية المركزي، جرى رصد طائرة مسيّرة (DRONE) فوق سطح سجن المحكومين، فعملت العناصر المولجة بالحراسة على ضبطها.

وبعد الكشف عليها، تبيّن أنّها ذات لون رمادي من نوع “DJI”، وتبيّن وجود كيس شفّاف مثبّت عليها بلاصق.

وبتفتيش الكيس ضُبِط في داخله /74/ حبّة مخدّرة، ومادّة بيضاء اللون، هاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات “USB” وسمّاعات أذن “Earbuds”.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية”.

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